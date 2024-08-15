Athletic Bilbao - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Athletic Bilbao, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) ilk haftasında kendi sahasında Getafe ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.08.2024 - 10:01
Athletic Bilbao - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya La Liga'da heyecan başlıyor.

Ernesto Valverde yönetimindeki Athletic Bilbao, kendi sahasında Pepe Bordalas'ın ekibi Getafe ile karşı karşıya gelecek.

ATHLETİC BİLBAO - GETAFE MAÇI SAAT KAÇTA?

San Mamés Barria Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

ATHLETİC BİLBAO - GETAFE MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Alejandro Muñiz Ruiz'in yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.


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