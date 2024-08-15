Thibaut Courtois'dan Arda güler açıklaması: 'Arda Güler benim küçük kardeşim'
Atalanta'yı 2-0 mağlup ederek UEFA Süper Kupa'yı müzesine götüren Real Madrid'de Belçikalı kaleci Thibaut Courtois, maçın ardından konuştu. Courtois, milli oyuncu Arda Güler hakkında övgü dolu sözler kullanırken, "O benim küçük kardeşim. Bizim menajerlerimiz aynı. O yüzden ona yardım etmeye çalışıyorum. Çok iyi bir insan. Çok özel bir oyuncu" dedi.
Real Madrid'in başarılı file bekçisi Thibaut Courtois, Atalanta karşılaşmasının ardından konuştu.
Belçikalı file bekçisi, "Çok iyi hissediyorum, çok mutluyum. İyi bir yaz kampı geçirdim. Takım da iyi gidiyor. Bu galibiyet beni çok mutlu etti" dedi.
THIBAUT COURTOIS'DAN ARDA GÜLER AÇIKLAMASI
Arda Güler ile ilişkisi sorulan başarılı kaleci, "O benim küçük kardeşim. Bizim menajerlerimiz aynı. O yüzden ona yardım etmeye çalışıyorum. Çok iyi bir insan. Çok özel bir oyuncu. Bu sezon bizim için önemli olacak. Çok çalışıyor. Bence Real Madrid'de çok kupa kazanacak" şeklinde konuştu.
Spor Haberleri
- 15 milyon Euro'luk eşleşme!
- CHP'den Osman Aşkın Bak'a sert eleştiri!
- Maribor, Vojvodina deplasmanında!
- 2. haftanın hakemleri belli oldu!
- Ajax'ın konuğu Panathinaikos
- İspanya La Liga'da heyecan başlıyor!
- İspanya La Liga'da heyecan başlıyor!
- Carlo Ancelotti'den UEFA Süper Kupa açıklaması!
- Thibaut Courtois: 'Arda Güler benim küçük kardeşim'
- Jude Bellingham: 'Arda Güler'i çok seviyorum'
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'ye geçen vekil ve başkanlar belli oldu!
- Kılıçdaroğlu özür dileyerek yüklendi
- Tutuklama öncesi 'savcı' ayarı!
- En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu
- DSÖ uluslararası acil durum ilan etti!
- O da mı AKP'ye geçecek?
- 'Kayıp Suriyeliler' nerede?
- 'Görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim, sindiremezler'
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Tunç Soyer' açıklaması
- YÖK'ten 'Özkara' açıklaması