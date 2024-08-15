Thibaut Courtois'dan Arda güler açıklaması: 'Arda Güler benim küçük kardeşim'

Atalanta'yı 2-0 mağlup ederek UEFA Süper Kupa'yı müzesine götüren Real Madrid'de Belçikalı kaleci Thibaut Courtois, maçın ardından konuştu. Courtois, milli oyuncu Arda Güler hakkında övgü dolu sözler kullanırken, "O benim küçük kardeşim. Bizim menajerlerimiz aynı. O yüzden ona yardım etmeye çalışıyorum. Çok iyi bir insan. Çok özel bir oyuncu" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.08.2024 - 09:41
Thibaut Courtois'dan Arda güler açıklaması: 'Arda Güler benim küçük kardeşim'
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Real Madrid'in başarılı file bekçisi Thibaut Courtois, Atalanta karşılaşmasının ardından konuştu.

Belçikalı file bekçisi, "Çok iyi hissediyorum, çok mutluyum. İyi bir yaz kampı geçirdim. Takım da iyi gidiyor. Bu galibiyet beni çok mutlu etti" dedi.

THIBAUT COURTOIS'DAN ARDA GÜLER AÇIKLAMASI

Arda Güler ile ilişkisi sorulan başarılı kaleci, "O benim küçük kardeşim. Bizim menajerlerimiz aynı. O yüzden ona yardım etmeye çalışıyorum. Çok iyi bir insan. Çok özel bir oyuncu. Bu sezon bizim için önemli olacak. Çok çalışıyor. Bence Real Madrid'de çok kupa kazanacak" şeklinde konuştu.


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