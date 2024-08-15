Arda Güler bir kupa daha kazandı!

Yayınlanma: 15.08.2024 - 09:20

Güncelleme: 15.08.2024 - 09:20

Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Real Madrid, Süper Kupa karşılaşmasında UEFA Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Atalanta ile karşı karşıya geldi. Polonya'nın başkenti Varşova'daki Narodowy Stadı'nda oynanılan karşılaşmayı Real Madrid 2-0 kazandı.

Milli futbolcumuz Arda Güler 88. dakikada Vinicius Júnior'un yerine oyuna girdi.

MADRİD'DE 4. KUPA

Arda Güler, bu süper kupa galibiyetiyle birlikte Real Madrid'de 1 La Liga, 1 İspanya Kupası, 1 Şampiyonlar Ligi Kupası, 1 de UEFA Süper Kupa olmak üzere 4. kupasını kazandı.

Arda Güler, İspanyol ekibine geldiğinden beri toplam 13 maçta forma giyerek 6 gol attı.

TFF'DEN TEBRİK MESAJI

TFF, Süper Kupa'yı kazanan Arda Güler'i tebrik etti. TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"A Milli Takım oyuncularımızdan Arda Güler, formasını giydiği İspanya'nın Real Madrid takımı ile kariyerinin ilk UEFA Süper Kupa'sını kazandı. Milli futbolcumuz, bu akşam Polonya'nın başkenti Varşova'da oynanan ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'in UEFA Avrupa Ligi şampiyonu İtalyan ekibi Atalanta'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ikinci yarısında süre aldı. Geride kalan sezonda kariyerinin ilk şampiyonluğunu da Real Madrid ile yaşayan Arda Güler'i kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz."