Athletic Bilbao, ikinci yarı kendine geldi!
İspanya La Liga'nın 5. haftasında Athletic Bilbao evinde Cadiz'i 3-0 mağlup etti.
İspanya La Liga'nın 5. haftasında Ernesto Valverde'nin ekibi Athletic Bilbao ile Sergio Gonzalez'in yönetimindeki Cadiz karşı karşıya geldi.
San Mames'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Bilbao 3-0 kazanırken goller; 66. dakikada Gorka Guruzeta, 68. dakikada Asier Villalibre ve 90+1'de Inaki Williams'tan geldi.
Bu sonuçla birlikte Athletic Bilbao puanını 10'a yükseltirken, Cadiz 7 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Bilbao deplasmanda Alaves'e konuk olurken, Cadiz zorlu Real Betis deplasmanına çıkacak.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Sakın geri adım atmayın!
- 'Beni Süleyman Soylu susturamadı...'
- Ceyda Düvenci hastaneye kaldırıldı
- 'Yolları ayırabiliriz'
- Vaaz mı laikliğe meydan okuma mı!
- Santarelli: 'Oyuncularımdan bunu bekliyordum'
- Özel ve Öymen adaylıklarını açıkladı!
- Vahşette yeni görüntüler ortaya çıktı
- Mehmet Şef, Yüsra Geyik'in ricasına kayıtsız kalamadı
- NTV'nin acı günü... Gökhan Abur hayatını kaybetti