Athletic Bilbao, ikinci yarı kendine geldi!

İspanya La Liga'nın 5. haftasında Athletic Bilbao evinde Cadiz'i 3-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.09.2023 - 18:04
Athletic Bilbao, ikinci yarı kendine geldi!
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İspanya La Liga'nın 5. haftasında Ernesto Valverde'nin ekibi Athletic Bilbao ile Sergio Gonzalez'in yönetimindeki Cadiz karşı karşıya geldi.

San Mames'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Bilbao 3-0 kazanırken goller; 66. dakikada Gorka Guruzeta, 68. dakikada Asier Villalibre ve 90+1'de Inaki Williams'tan geldi.

Bu sonuçla birlikte Athletic Bilbao puanını 10'a yükseltirken, Cadiz 7 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Bilbao deplasmanda Alaves'e konuk olurken, Cadiz zorlu Real Betis deplasmanına çıkacak.


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Cadiz Athletic Bilbao İspanya la liga

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