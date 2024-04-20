Atiba Hutchinson teknik direktör oldu! İşte adresi
Beşiktaşlı eski futbolcu Atiba Hutchinson, Kanada ekibi County Rovers'ın teknik direktörü oldu.
Kariyerini geçtiğimiz Temmuz ayında noktalayan Beşiktaş'ın eski yıldızı Atiba Hutchinson teknik direktör oldu.
Kanadalı yıldız, Kanada takımı County Rovers'ın yeni teknik direktörü oldu.
Kulübün internet sitesinden yapılan paylaşımda Atiba'nın takımı Kanada Şampiyonası 1. Tur maçlarına hazırladığı aktarıldı ve başarılar dilendi.
BEŞİKTAŞ KARİYERİ
Kariyerinde uzun süre Beşiktaş formasını giyen Atiba, 332 maçta 27 gol ve 37 asistlik performans sergiledi.
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