Atıcılık Milli Takımımız, Paris 2024’te tarihimizin ilk madalyasını aldı
Milli sporcularımız Şevval İlayda Tarhan ile Yusuf Dikeç, gümüş madalya ile tarihe geçip büyük sevinç yaşadı.
Olimpiyat Oyunları’nda atıcılıkta tarihi madalya... Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan’dan oluşan Atıcılık Milli Takımımız, 10 metre havalı tabanca karışık finalinde altın madalyayı kıl payı kaçırıp gümüş kazandı. Sporcularımız finalde Sırbistan’dan Damir Mikec ve Zorana Arunovic’e 0.8 puan geride kalıp sette 16-14 kaybetti. İlayda ve Yusuf, atıcılıkta Olimpiyat tarihimizin ilk madalyasını kazandı. Atıcılık, Türkiye’nin Olimpiyat Oyunları geçmişinde madalya aldığı 10. branş oldu. İlayda Tarhan, “Yusuf Dikeç’le çok iyi bir takımız. Bir sonraki Olimpiyatta söz veriyorum madalyamızın rengi altın olacak” dedi. Yusuf Dikeç, “Son atışa kadar iyi mücadele ettik, son atışta şans yanımızda değildi” diye konuştu.
Spor Haberleri
- ‘Gümüş’e attılar
- Milli boksör son 16 turunda veda etti!
- 7 aylık hamile Azerbaycanlı okçu takdir topladı!
- Milli boksör Paris'e veda etti!
- Croci-Torti: 'Fenerbahçe, Beşiktaş'tan daha kaliteli'
- Dzeko'dan En-Nesyri yanıtı!
- Djiku'dan Lille açıklaması: 'Şansımız yüzde 50'
- Lille maçında oynayacak mı? Mourinho yanıtladı!
- Mourinho'dan Lille açıklaması!
- Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Sadece babadan geçen 5 genetik özellik
- Katliama 'Evet' dedi, 'gerekçesi' tepki çekti
- MetroPOLL'den Erdoğan'ı üzecek anket!
- Mevduat faizlerinde 17 hafta sonra ilk!
- Polis memuru, kiracılarını vurdu!
- ‘En az 30 vekille geliyoruz’
- Arda Güler'e tarihi teklif!
- Hedefinde 2024 Olimpiyatları açılışı var
- 'Gangsterliği size Türkeş mi öğretti?'
- Hangi emekli ne kadar maaş farkı alacak?