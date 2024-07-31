Atıcılık Milli Takımımız, Paris 2024’te tarihimizin ilk madalyasını aldı

Yayınlanma: 31.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 31.07.2024 - 04:00

Olimpiyat Oyunları’nda atıcılıkta tarihi madalya... Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan’dan oluşan Atıcılık Milli Takımımız, 10 metre havalı tabanca karışık finalinde altın madalyayı kıl payı kaçırıp gümüş kazandı. Sporcularımız finalde Sırbistan’dan Damir Mikec ve Zorana Arunovic’e 0.8 puan geride kalıp sette 16-14 kaybetti. İlayda ve Yusuf, atıcılıkta Olimpiyat tarihimizin ilk madalyasını kazandı. Atıcılık, Türkiye’nin Olimpiyat Oyunları geçmişinde madalya aldığı 10. branş oldu. İlayda Tarhan, “Yusuf Dikeç’le çok iyi bir takımız. Bir sonraki Olimpiyatta söz veriyorum madalyamızın rengi altın olacak” dedi. Yusuf Dikeç, “Son atışa kadar iyi mücadele ettik, son atışta şans yanımızda değildi” diye konuştu.