Atıcılıkta tarih yazan Şevval İlayda Tarhan başarısının sırrını açıkladı!

Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda kazandığı madalyalarla bir kere daha tarihe geçti.

Osijek kentindeki organizasyonda 3 altın ve 2 bronz madalya alarak tüm kategorilerde kürsüye çıkan Şevval İlayda Tarhan, şampiyonanın "yıldızı" oldu.

Avrupa Şampiyonası'nda bir organizasyonda 5 madalya elde eden ilk Türk kadın sporcu ünvanını alan Şevval İlayda, Türkiye'ye kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandırdı. Milli atıcı ayrıca karışık takımlarda da Yusuf Dikeç ile kürsünün zirvesinde yer alarak yine bir ilke imza attı.

Şevval İlayda Tarhan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şampiyonanın çok güzel geçtiğini belirterek "Avrupa Şampiyonası'nda aldığım 3 altın ve 2 bronz madalya benim için de ilk, Türkiye için de bir kadın olarak ilk. Hatta Yusuf ağabeyden sonra Türkiye tarihimizde bir ilk. Bireysel Avrupa şampiyonluğum, takım olarak aldığımız Avrupa şampiyonluğumuz aslında bunların hepsi bir ilk. Federasyon olarak da aslında 8 madalyayla rekor kırdık. Çok mutluyuz. Tabii ki başarılı dönmeyi bekliyorduk ama bu kadarı bizim için de sürpriz oldu" ifadelerini kullandı.

Başarıların kalıcı olması için çalışmaya devam edeceklerini söyleyen milli sporcu, iyi bir atıcıda olması gereken özellikler ise şöyle sıraladı:

"Sakin olmak ya da sakinliğini kontrol edebilmek, heyecanlansan da bunu kontrol altında tutmak, onunla yaşayabilmek. Biraz böyle farkındalığının yüksek olduğu bir karakter bence başarılı olacaktır. Stresle başa çıkmak da önemli ancak sık sık müsabaka görmeye başladığınız zaman başa çıkamasanız da aslında o duygularla yaşamayı öğreniyorsunuz. Başa çıkamadığınız zamanlarda da sizinle birlikte vücudunuzun bir parçası haline geliyor ve bir süre sonra rahatsız etmemeye başlıyor."

"Önemli müsabaka öncesi uğurun var mı? sorusuna Şevval İlayda, "Aslında yok, sadece kendimi rahatlatmaya çalışıyorum. Bu, her seferinde değişiyor. Kimi zaman müzik dinliyorum, kimi zaman sohbet ediyorum, kimi zaman uyuyorum. Duruma göre, güne göre değişiklik gösteriyor ama kendimi rahatlatmak rutinlerimden biri" yanıtını verdi.

"KADIN ATICILAR DAHA BAŞARILI"

Olimpiyat ikincisi Şevval İlayda, kadınların atıcılığa ilgisiyle ilgili soru üzerine ise şöyle devam etti:

"Kadınlarımızın ilgisi çok fazla. Hem Türk kadınların hem de uluslararası arenadaki diğer kadınların ilgisi çok yüksek. Herkes 'Nasıl başlayabiliriz, seninle gurur duyuyoruz.' şeklinde sık sık mesajlar gönderiyor. 'Bir kadın olarak bizi gösterdiğin için çok mutluyuz.' diye mesajlar alıyorum. Bunun için çok da mutluyum. Hatta bireysel madalyamı 8 Mart'ın hemen ardından aldım. Tam Kadınlar Günü'nün üzerine benim için de güzel bir madalyaydı."

"Atıcılık erkek sporu" algısının yavaş yavaş kırıldığını dile getiren Şevval İlayda, "Aslında atıcılık camiasında erkek sporu algısı yok. Sadece dışarıda böyle bir algı var. Çünkü atıcılığı kadınların çok daha başarılı olduğu bir branş olarak görüyoruz. Kadınlarda çıkan skorlar daha yüksek. İnce motor becerileri ön planda olduğu için çok daha kontrollü ilerleyebiliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Şevval İlayda, atıcılık branşının kendisine kattıklarına ilişkin ise "Atıcılık, bana son ana kadar hiçbir şeyden vazgeçmemeyi ve umudunu kaybetmemeyi kazandırdı. Çünkü son atış bize her şeyi kazandırabiliyor. Bunu finallerimizi, müsabakalarımızı takip eden izleyicilerimiz daha iyi anlayacaktır. Son atışta her şeyi kazanabiliyorsunuz ya da her şeyi kaybedebiliyorsunuz" diye konuştu.

YENİ "İLK"LER PEŞİNDE

Avrupa Şampiyonası'nda tarih yazan Şevval İlayda Tarhan, büyüklerde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk kadın atıcı ünvanını da kariyerine eklemek istiyor.

Milli atıcı hedefleriyle ilgili "Yakın zamanda dünya şampiyonluğunu, uzun vadede tabii ki olimpiyatları hedefliyorum. Kasım ayında Mısır'da Dünya Şampiyonası var. İnşallah, orada ilk dünya şampiyonu Tük kadın atıcı olmak istiyorum." dedi.

Los Angeles 2028 Olimpiyatları'nda Türkiye adına en fazla madalya kazanan branş olmayı amaçladıklarını ifade eden Şevval İlayda, "Hem bireysel hem de takım müsabakalarında birden fazla madalyayla dönmek istiyoruz. 2024 bizim için başlangıçtı. 2028 ve sonrasındaki olimpiyatlardan daha fazla madalyayla dönmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Şevval İlayda, atıcılık dışında günlük hayatında neler yaptığına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Açıkçası pek vaktim kalmıyor. Dinlenmeye çalışıyorum. Kendimi iyi hissettiğim vakitlerde ailemle ya da arkadaşlarımla sosyalleşmeye çalışıyorum. Onun haricinde tabii ki atışla beraber kondisyon antrenmanlarımız var. Pilates, yürüyüş yapıyorum. Bol bol antrenmandayım ama onun haricindeki vakitlerde mümkün olduğunca ya dinleniyorum ya da sosyalleşmeye çalışıyorum. Tiyatroya, sinemaya gidiyorum."