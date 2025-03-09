Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, Avrupa şampiyonu!

Yayınlanma: 09.03.2025 - 16:40

Güncelleme: 09.03.2025 - 16:40

Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda kadınlar havalı tabanca finalinde 240.8 puanla altın madalya kazandı.

OLİMPİYAT FİNALİNDE MAĞLUP OLDUĞU RAKİBİNİ GERİDE BIRAKTI!

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Hırvatistan'ın Osijek kentinde devam eden şampiyonada, Türkiye adına yarışan olimpiyat ikincisi ay-yıldızlı sporculardan Şevval İlayda, kadınlar havalı tabanca finalinde 240.8 puanla ve olimpiyatlarda karışık takım finalinde mağlup olduğu Zorana Arunovic'i geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu.