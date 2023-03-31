Atilla Yavuz: 'Ülkemizi temsil edeceğiz ama buzumuz yok'

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 08:26

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 08:26

Intercity Buz Hokeyi Erkekler Süper Ligi Finali beşinci maçında Buz Beykoz'u 5-1 mağlup ederek şampiyon olan Buzadam Spor Kulübü başkan ve oyuncuları, mutluluklarını paylaştı.

Silivrikapı Buz Sporları Salonu'nda 5-1 biten mücadelenin ardından konuşan Buzadam Spor Kulübü Başkanı Atilla Yavuz, muhteşem bir seri yaşandığını belirtti.

"Bu takımın buzu yok"

Oyuncularının ellerinden gelen her şeyi sahada yaptıklarını kaydeden Yavuz, "Geçen senin şampiyonluk takımı. Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi en iyi şekilde temsil ettik. Bu sene de biz gidiyoruz. Yine en güzel şekilde ülkemizi temsil edeceğiz ama buzumuz yok. Bunu da bu fırsatla söyleyeyim. Bu takımın buzu yok. Gece saat 11-12'lerde çalışıyoruz. Herkes sesimiz duysun; Spor Bakanı, Cumhurbaşkanı'mız. Daha güzel başarılar için buza ihtiyacımız var." dedi.

İnanılmaz bir mutluluk yaşadıklarını ve bunun kelimelerle anlatılamayacağını aktaran Yavuz, "Bu sonucu bekliyorduk. Çok çalışıyorduk, çok emek veriyorduk. Sabah-akşam müthiş bir çalışma tempomuz var. Bunu bekliyorduk ama rakibimiz de çok kuvvetliydi. Çok kıymetli bir rakibimiz vardı. Maç zorlu geçti ama inancımızı hiç kaybetmedik." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de buz hokeyine olan ilgi hakkındaki soruya da yanıt veren Başkan Yavuz, "Şu anda gördüğünüz bütün çocukların hepsi bizim altyapı sporcularımız ağırlıkla. Bu aile, bu tribünlerin hepsi hokeye gönül vermiş ve hokey oynayan insanlar ve bizim çocuklarımız hepsi. Türkiye'de hokey gelişiyor ama en büyük sıkıntı tesis ve buz. Çözülürse daha fazla hokey sporcusu yetişir ve Türkiye uluslararası alanda çok büyük başarılara imza atar." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncular

Takım kaptanı Emrah Savaş da inanılmaz duygular yaşadığını ve şampiyon oldukları için çok mutlu olduğunu anlatarak, "Çok mücadele ettik, çok çaba gösterdik, çok iyi antrenmanlar yaptık. Çok iyi antrenörümüz, çok iyi kadromuz var. Çok heyecanlıyım. Mücadele ettik ve kazandık. Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Rakibimiz çok çok iyi bir takım. Ama biz gerçekten çok istedik. Bugün başka istedik. Ve kupayı kaldırdık." şeklinde konuştu.

Şampiyonluk maçında 4 gol atan Rus oyuncu Evgenii Luki ise "Çok zor bir maçtı ama üstesinden geldik ve antrenörün söylediği her şeyi yaptık. Defansı çok iyi oynayan bir takımdık. Bazı yerlerde şans bazı yerlerde teknik konuştu. Bugün daha güçlü olduğumuzu biliyorduk, sadece bunu kanıtlamamız gerekiyordu." görüşünü paylaştı.