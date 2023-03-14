Atletico 3 puanı uzatmalarda aldı

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 08:14

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 08:14

İspanya La Liga'nın 26. haftasında Atletico Madrid, deplasmanda Girona'ya konuk oldu.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmayı Atletico Madrid uzatmalarda bulduğu tek golle kazandı.

Mücadelede Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golü 90+4. dakikada Alvaro Morata kaydetti. Diego Simeone'nin öğrencileri namağlup serilerini de 9 maça çıkarmış oldu.

Atletico Madrid bu galibiyetle 48 puana yükselerek Real Madrid ve lider Barcelona'yı takibini uzaktan da olsa sürdürdü. Girona ise 30 puanda kaldı.