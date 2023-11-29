Atletico, Hollanda'da 3 golle kazandı
Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. hafta karşılaşmasında Atletico Madrid, Feyenoord deplasmanına konuk oldu. Atletico Madrid sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Lutsharel Geertruida (Kendi kalesine), 57. dakikada Mario Hermoso ve 81. dakikada Santiago Gimenez (Kendi kalesine) attı. Feyenoord'un tek golü 77. dakikada Mats Wieffer'den geldi.
Bu sonucun ardından Atletico Madrid, 11 puana yükseldi. İspanyol ekibi bu sonuçla gruptan çıkmayı garantiledi. Feyenoord, 6 puanda kaldı.
Atletico Madrid, grubun son haftasında sahasında Lazio ile karşılaşacak. Feyenoord, Celtic deplasmanına gidecek.
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