Atletico iki golle çeyrek final biletini kaptı

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 07:52

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 07:52

İspanya Kral Kupası son 16 turunda Atletico Madrid, deplasmanda Levante'ye konuk oldu.

Ciutat de Valencia'da oynanan maçı Atletico Madrid 2-0 kazanarak çeyrek finale adını yazdıran taraf oldu.

İlk yarısı golsüz biten maçta Atletico Madrid, 54. dakikada Llorente'nin asisti ve Morata'nın golüyle öne geçti. Maçta son anlara gelinirken 90+1'de bu kez Marcos Llorente topu ağlara göndererek maçın skorunu ilan etti.

Bu sonuçla Atletico Madrid Kral Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Levante ise turnuvaya veda etti.

Atletico Madrid'in rakibi kura çekiminin ardından belli olacak.

Kral Kupası'nda oynanan günün diğer maçları ve alınan sonuçlar ise şöyle:

Athletic Bilbao 1-0 Espanyol

Sporting Gijon 0-4 Valencia