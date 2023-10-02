Atletico Madrid, 2-0 geriye düştüğü maçta Cadiz'i 3-2 mağlup etti

La Liga'nın 8. haftasında Atletico Madrid, sahasında Cadiz'i 2-0'dan geri dönerek 3-2 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.10.2023 - 07:40
Atletico Madrid, 2-0 geriye düştüğü maçta Cadiz'i 3-2 mağlup etti
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İspanya La Liga'nın 8. haftasında Atletico Madrid, sahasında Cadiz'i ağırladı.

Metropolitano Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Atletico Madrid 2-0'dan geri dönerek 3-2 kazanmayı başardı.

Cadiz maçın 12. dakikasında Lucas Pires ve 27. dakikasında Marti'nin golleriyle bir anda öne geçerek farkı ikiye çıkardı. 32'de Angel Correa'nın attığı golle ilk yarı 2-1 tamamlandı.

İkinci yarıya 46'da Molina'nın golüyle eşitliği bularak başlayan Atletico Madrid, 66'da sahneye bir kez daha çıkan Correa ile skoru 3-2'ye getirerek galibiyete uzanmasını bildi.

Karşılaşmada sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü maçta forma giyemedi.

Bu sonucun ardından Atletico Madrid üst üste 3. galibiyetini alarak 16 puana yükseldi ve bir maçı eksik olarak haftayı 4. sırada tamamladı.

Cadiz ise üst üste 4. maçında da galibiyet elde edemedi ve haftayı 9 puanla kapattı.


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