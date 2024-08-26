Atletico Madrid, Barcelonalı yıldızı kadrosuna kattı!
İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, Barcelona'dan Fransız stoper oyuncusu Clement Lenglet'i kiraladı.
Savunma hattını güçlendirmek isteyen Atletico Madrid, aradığı ismi Barcelona'da buldu.
Atletico Madrid, Barcelona'dan 29 yaşındaki Fransız stoper oyuncusu Clement Lenglet'i kiraladı.
İspanyol kulübü, Barcelona'ya 3 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek.
SEZON RAKAMI
Geçtiğimiz sezon Aston Villa formasıyla 14 Premier Lig, 8 Konferans Ligi ve 3 FA Cup maçında sahaya çıkan Lenglet, toplamda 2.071 dakika forma giydi. Bu maçlarda 1 asist yapan Lenglet, 5 kez de sarı kart gördü.
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