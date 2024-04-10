Atletico Madrid - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmasında sahasında Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı sürüyor.
Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, sahasında Edin Terzic'in ekibi Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek.
ATLETICO MADRID - BORUSSIA DORDMUND MAÇI SAAT KAÇTA?
Civitas Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
ATLETICO MADRID - BORUSSIA DORDMUND MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Marco Guida'nın yöneteceği karşılaşma TV 8.5'tan naklen yayımlanacak.
Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son maçta sahasında Inter'i 2-1 mağlup etmişti.
Borussia Dortmund ise sahasında PSV Eindhoven'i 2-0 mağlup etmişti.
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