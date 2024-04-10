Atletico Madrid - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmasında sahasında Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.04.2024 - 09:21
Atletico Madrid - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı sürüyor.

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, sahasında Edin Terzic'in ekibi Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek.

ATLETICO MADRID - BORUSSIA DORDMUND MAÇI SAAT KAÇTA?

Civitas Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

ATLETICO MADRID - BORUSSIA DORDMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Marco Guida'nın yöneteceği karşılaşma TV 8.5'tan naklen yayımlanacak.

Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son maçta sahasında Inter'i 2-1 mağlup etmişti.

Borussia Dortmund ise sahasında PSV Eindhoven'i 2-0 mağlup etmişti.


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