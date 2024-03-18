Joao Felix'ten Atletico Madrid açıklaması: 'İnsanlar kulüpte neler olduğunu bilmiyor'

İspanya La Liga'nın 29. hafta karşılaşması olan Atletico Madrid - Barcelona maçında taraftarların tepki gösterdiği Joao Felix, bu tepkiler için, "Tribündeki taraftarlar, ben oradayken kulüpte neler olduğunu bilmiyor" sözlerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.03.2024 - 15:06
Joao Felix'ten Atletico Madrid açıklaması: 'İnsanlar kulüpte neler olduğunu bilmiyor'
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Atletico Madrid'den sezon başında Barcelona'ya kiralanan Joao Felix, iki takım arasında oynanan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Atletico Madrid taraftarlarının kendisine tepki gösterilmesi sorulan Portekizli futbolcu, "Tribündeki taraftarlar, ben oradayken kulüpte neler olduğunu bilmiyor" dedi.

'KULÜPTE NELER OLDUĞUNU BİLMİYORLAR'

Eski takım arkadaşlarıyla arasının iyi olduğunu belirten Portekizli yıldız, "Görüldüğü gibi eski takım arkadaşlarımla iyi anlaşamadığıma dair söylentiler doğru değil. Samuel ve Lemar gelip bana sarıldılar ve konuştuk. Onlara karşı hiçbir düşmanlığım yok, onların da bana karşı olmadığı gibi. İnsanlar, kulüpte neler olduğunu bilmiyor" ifadelerini kullandı.

Atletico Madrid karşılaşmasının 38. dakikasında fileleri havalandıran 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Barcelona'da çıktığı 34 maçta 9 gol attı ve 5 asist yaptı.


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