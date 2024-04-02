Atletico Madrid 3 puanı 87. dakikada aldı!
İspanya La Liga karşılaşmasında Atletico Madrid deplasmanda Villarreal'i 2-1 yendi.
La Liga 30. hafta karşılaşmasında Atletico Madrid deplasmanda Villarreal'i 2-1 mağlup etti.
Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Axel Witsel ve 87. dakikada Saul Niguez, Villarreal'in golünü 50. dakikada Alexander Sörloth kaydetti.
Atletico Madrid bu galibiyetle puanını 58'e çıkartırken, Villarreal ise 38 puanda kaldı.
Atletico Madrid bir sonraki karşılaşmasında Girona'yı konuk ederken, Villarreal ise Athletic Bilbao deplasmanına gidecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Engin Altan Düzyatan'dan 'Murat Kurum' açıklaması
- YSK Başkanı Yener'den flaş açıklama!
- 31 Mart sonrası ilk 'erken seçim' çağrısı
- Meral Akşener'den 'kongre' açıklaması!
- Şanlıurfa Siverek'te skandal görüntüler!
- Bahçeli'den ilk yorum!
- İYİ Parti'de art arda istifalar...
- 'Evrak çalmak için kameraları kapattırdılar'
- Arap basını seçim sonuçlarını nasıl gördü?
- Kavuncu'ya 'Hür ve müstakil' şoku