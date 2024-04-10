Barcelona ile Atletico Madrid arasında dev takas!

Barcelona'nın performansından memnun olduğu Joao Felix için Atletico Madrid'e Ansu Fati'yi önereceği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.04.2024 - 00:23
Barcelona ile Atletico Madrid arasında dev takas!
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Barcelona'da kiralık olarak forma giyen Joao Felix'in geleceği merak ediliyor. Atletico Madrid'in uğruna kendi transfer rekorunu kırdığı oyuncusu için Barcelona kanadı yeni transfer planını hazırladı. 

Joao Felix, Barcelona'da beğenileri kazanırken oyuncu da açık bir şekilde Katalan kulübünde kalmak istediğini ifade etti. 

Diğer taraftan Atletico Madrid'in olası bir transfer için yüksek bir bedel talep edecek olması, Barcelona'nın finansal durumu gereği transfer ihtimalini zorlaştırıyor. 

BARCELONA İLE ATLETICO MADRID ARASINDA DEV TAKAS

Buna karşın Barça'nın transfer planı İspanyol basınında açıklandı. Mali açıdan zor durumda olan Barcelona, Felix'i kadroda tutabilmek için karşılığında Ansu Fati'yi önerecek. 

Ansu Fati halihazırda Brighton'da kiralık olarak forma giyiyor. 21 yaşındaki Fati bu sezon Brighton adına 16 Premier Lig maçında 2 gol attı. 

Diğer taraftan Joao Felix ise 23 LaLiga maçında Barcelona adına 6 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. 

İki oyuncu da şu anda 30 milyon Euro piyasa değerine sahip olarak görülüyor. İki isim de son dönemde ciddi bir piyasa değeri düşüşü yaşadı. 


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