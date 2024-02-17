Atletico Madrid - Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Atletico Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 25. haftasında Las Palmas ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.
İspanya La Liga'da 25. hafta heyecanı yaşanıyor.
Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, kendi sahasında Garcia Pimienta'nın ekibi Las Palmas ile karşı karşıya gelecek.
Göz Atın
ATLETİCO MADRİD - LAS PALMAS MAÇI SAAT KAÇTA?
Wanda Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.
ATLETİCO MADRİD - LAS PALMAS MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakemJorge Figueroa Vazquez'in yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Atletico Madrid, ligde oynadığı son maçta Sevilla deplasmanından 1-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.
Las Palmas ise sahasında karşılaştığı Valencia'yı 2-0 mağlup etmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- ORC Araştırma son 'Hatay' anketini paylaştı
- İliç Belediye Başkanı'ndan 'maden faciası' açıklaması
- Fuhuş yapan öğrenci AIDS’li çıktı
- Erkan Baş, belediye başkan adayı oldu!
- Hami Mandıralı'dan Abdülkadir Ömür'e tepki
- '9 ilimiz ve 3 ülke tehlikede'
- Gözaltına alınan yaşam savunucusu o detayı açıkladı!
- Cumhur'un Mansur Yavaş planı!
- 'Biz yoksak doğalgaz yok'
- Ahmet Kaya’nın ağabeyi hayatını kaybetti