Atletico Madrid - Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atletico Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 25. haftasında Las Palmas ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.02.2024 - 10:49
Atletico Madrid - Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya La Liga'da 25. hafta heyecanı yaşanıyor.

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, kendi sahasında Garcia Pimienta'nın ekibi Las Palmas ile karşı karşıya gelecek.

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ATLETİCO MADRİD - LAS PALMAS MAÇI SAAT KAÇTA?

Wanda Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

ATLETİCO MADRİD - LAS PALMAS MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakemJorge Figueroa Vazquez'in yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Atletico Madrid, ligde oynadığı son maçta Sevilla deplasmanından 1-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.

Las Palmas ise sahasında karşılaştığı Valencia'yı 2-0 mağlup etmişti.


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