David Villa'dan dikkat çeken Arda Turan cevabı: Atletico Madrid'in 'en'lerini sıraladı!

İspanya futbolunun önemli isimlerinden David Villa, Atletico Madrid dönemine dair konuştu. Takım arkadaşları hakkındaki soruları yanıtlayan Villa'nın Arda Turan cevabı sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.02.2024 - 16:37
David Villa'dan dikkat çeken Arda Turan cevabı: Atletico Madrid'in 'en'lerini sıraladı!
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2020 yılında futbolu bırakan İspanyol futbolunun unutulmaz forveti David Villa, Atletico Madrid'de forma giydiği dönem ile ilgili açıklamalarda bulundu.

42 yaşındaki emekli futbolcu, Atletico Madrid forması giydiği 2013-14 sezonunda takımdaki "en"lerini sıraladı.

David Villa

David Villa'nın Arda Turan cevabı ise sosyal medyada gündem oldu.

Villa'nın Atletico Madrid'deki "en"leri şu şekilde:

En iyi sağ ayak: Koke

En iyi sol ayak: Filipe Luis

En hızlı: Diego Costa

En kuvvetli: Gabi

En zeki: Arda Turan

En yetenekli: Oliver Torres


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