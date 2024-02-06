David Villa'dan dikkat çeken Arda Turan cevabı: Atletico Madrid'in 'en'lerini sıraladı!
İspanya futbolunun önemli isimlerinden David Villa, Atletico Madrid dönemine dair konuştu. Takım arkadaşları hakkındaki soruları yanıtlayan Villa'nın Arda Turan cevabı sosyal medyada gündem oldu.
2020 yılında futbolu bırakan İspanyol futbolunun unutulmaz forveti David Villa, Atletico Madrid'de forma giydiği dönem ile ilgili açıklamalarda bulundu.
42 yaşındaki emekli futbolcu, Atletico Madrid forması giydiği 2013-14 sezonunda takımdaki "en"lerini sıraladı.
David Villa
David Villa'nın Arda Turan cevabı ise sosyal medyada gündem oldu.
Villa'nın Atletico Madrid'deki "en"leri şu şekilde:
En iyi sağ ayak: Koke
En iyi sol ayak: Filipe Luis
En hızlı: Diego Costa
En kuvvetli: Gabi
En zeki: Arda Turan
En yetenekli: Oliver Torres
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