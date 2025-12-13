Atletico Madrid, ligde iki maç sonra galip!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
13.12.2025 18:09:00
İspanya LaLiga'nın 16. haftasında Atletico Madrid, sahasında Valencia'yı 2-1 mağlup etti.

İspanya LaLiga'nın 16. haftasında Atletico Madrid, sahasında Valencia'yı konuk etti.

Metropolitano'da oynanan mücadeleyi Atletico Madrid, 2-1 kazanmayı başardı.

Atletico'ya galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Koke ve 74. dakikada Antoine Griezmann kaydetti. Konuk ekip Valencia'nın golü 63. dakikada Lucas Beltran'ın ayağıdan geldi.

2 MAÇ SONRA GALİP

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid, ligde iki maç aranın ardından kazandı ve puanını 34'e yükseltti. Valencia ise 15 puan ile haftayı kapattı.

Ligde gelecek hafta Atletico Madrid, Girona'ya konuk olacak. Valencia, Mallorca'yı konuk edecek.

İlgili Konular: #la liga #atletico madrid #valencia

