Alexander Sörloth yıldızlaştı: Atletico Madrid, PSV deplasmanında güldü!

10.12.2025 01:30:00
Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı PSV Eindhoven'ı 3-2 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Hollanda deplasmanında geriye düşen Atletico Madrid maçı 3-2 kazandı.

PSV Eindhoven'in gollerini 10. dakikada Guus Til ve 85. dakikada Ricardo Pepi kaydetti.

Atletico Madrid'in golleri 37. dakikada Julian Alvarez, 52. dakikada David Hancko ve 56. dakikada Alexander Sörloth'tan geldi.

SÖRLOTH'TAN 2 GOLE KATKI

Alexander Sörloth, 76 dakikada sahada kaldı ve bir gol, bir asistlik performans sergiledi.

Bu galibiyetin ardından Atletico Madrid puanını 12'ye yükseltti. PSV Eindhoven 8 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta PSV Eindhoven, Newcastle United'a konuk olacak. Atletico Madrid, Galatasaray ile İstanbul'da karşılaşacak.

