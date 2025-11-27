Cumhuriyet Gazetesi Logo
Inter, Atletico Madrid deplasmanında kayıp!

Inter, Atletico Madrid deplasmanında kayıp!

27.11.2025 10:45:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Inter, Atletico Madrid deplasmanında kayıp!

Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda karşılaştığı Atletico Madrid'e 2-1 mağlup oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Atletico Madrid, sahasında Inter'i ağırladı.

Metropolitano'da oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

HAKAN ÇALHANOĞLU OYNADI

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri Julian Alvarez ve 90+3'te Jose Gimenez kaydetti. Inter'in tek golünü Piotr Zielinski attı.

Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 72 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid 9 puana yükselirken, Inter 12 puanda kaldı. Sonraki maçta Atletico Madrid deplasmanda PSV ile karşılaşacak. Inter ise Liverpool'u konuk edecek.

İlgili Konular: #hakan çalhanoğlu #inter #atletico madrid #uefa şampiyonlar ligi

İlgili Haberler

Hakan Çalhanoğlu, Inter'de ekim ayının futbolcusu seçildi
Hakan Çalhanoğlu, Inter'de ekim ayının futbolcusu seçildi Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ekim ayının en iyi oyuncusu seçildi.
Lazio'yu 2 golle devirdi: Serie A'da yeni lider Inter
Lazio'yu 2 golle devirdi: Serie A'da yeni lider Inter Serie A'nın 11. haftasında Inter evinde Lazio'yu 2-0 yendi. Mavi siyahlılar ligin yeni lideri oldu.
Türk futbolundaki yasa dışı bahis skandalında Interpol devrede: 600’e yakın futbolcu ifadeye çağrılacak
Türk futbolundaki yasa dışı bahis skandalında Interpol devrede: 600’e yakın futbolcu ifadeye çağrılacak Türk futbolunda yasa dışı bahis soruşturması genişliyor. İnterpol’ün de dahil olduğu incelemede futbolcu, teknik direktör ve yöneticilerin Arnavutluk, Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs merkezli siteler üzerinden bahis oynadığı tespit edildi. 600’e yakın futbolcu ifadeye çağrılacak. İşte ayrıntılar...