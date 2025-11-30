Sörloth attı, Atletico Madrid kazandı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
La Liga'da Atletico Madrid evinde Real Oviedo'yu Alexander Sörloth'un golleriyle 2-0 yendi.

İspanya LaLiga'nın 14. haftasında Atletico Madrid, sahasında Real Oviedo'yu konuk etti. Metropolitano'da oynanan mücadeleyi Atletico Madrid, 2-0 kazandı.

Mücadelede Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 16 ile 26. dakikalarda Alexander Sörtloh kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligdeki üst üste 6. galibiyetini elde eden Atletico Madrid, puanını 31'e yükselterek maç fazlasıyla 3. sırada yer aldı. Real Oviedo ise 9 puanla ligin son sırasında konumlandı.

Ligde gelecek hafta Atletico Madrid, Athletic Bilbao ile deplasmanda karşılaşacak. Real Oviedo, sahasında Mallorca'yı konuk edecek.

