Atletico Madrid maçında oynayacak mı? Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu yanıtı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında kendi sahasında Atletico Madrid'i konuk edecek Benfica'da teknik direktör Bruno Lage maç öncesi konuştu. Lage, Kerem Aktürkoğlu'nun yedek kalıp kalmayacağı hakkındaki soruya, "Bu şart değil. Di Maria'yı sol kanada koyarsam zaten yapıyı değiştirmiş olurum ama yine de bunu düşünmemiz gerekiyor" yanıtını verdi.

Atletico Madrid maçında oynayacak mı? Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu yanıtı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.10.2024 - 18:12

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Lage, "En önemli şey rakibimizi nasıl yeneceğimizi bilmek. Farklı pozisyonlarda farklı durumlar yaratabilecek iyi bir kadromuz var" dedi.

Bruno Lage

KEREM AKTÜRKOĞLU YEDEK Mİ?

Maç öncesi kadroyla ilgili kafasındaki şüpheyi de söyleyen Lage, "Tek şüphem Di Maria'yı nerede oynatacağım. Sağda mı, solda mı çünkü birebirde çok güçlü bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

Portekizli teknik adam, Di Maria'yı solda kullanması durumunda Kerem Aktürkoğlu'nun yedek kalıp kalmayacağına yönelik gelen sorunun ardından, "Bu şart değil. Di Maria'yı sol kanada koyarsam zaten yapıyı değiştirmiş olurum ama yine de bunu düşünmemiz gerekiyor. Ben sadece bu maçta onların en iyi versiyonlarının sahada olmasını istiyorum" dedi.

Benfica, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında çarşamba günü sahasında Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek.


Etiketler: #kerem aktürkoğlu #Bruno Lage #Benfica #uefa şampiyonlar ligi

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