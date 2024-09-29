10 yıl sonra bir ilki başardı: Portekiz'de gündem Kerem Aktürkoğlu!

Yayınlanma: 29.09.2024 - 10:10

Güncelleme: 29.09.2024 - 10:10

Benfica, Portekiz Premier Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği Gil Vicente'yi 5-1 mağlup etti.

Karşılaşmada 1-0 yenik duruma düşen ev sahibi takımı 2-1 öne geçiren gole Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

10 YIL SONRA BİR İLKİ BAŞARDI

Gil Vicente karşısında fileleri havalandıran Kerem Aktürkoğlu, 10 yıl sonra Benfica'da ilk 4 maçında 3 gol atan ilk yeni transfer oldu.

Yeni takımında çıktığı dördüncü maçta üçüncü kez fileleri havalandıran Kerem, Portekiz basınında yine gündem oldu.

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, karşılaşmanında ardından düzenlediği basın toplantısında yeni transferlerin uyum sürecinde olduğunu ve onları en iyi şekilde takıma adapte etmeleri gerektiğini belirterek, "Herkes gelir gelmez gol atan Aktürkoğlu gibi değil" ifadelerini kullandı.

'KEREM AKTRÜRKOĞLU'NUN HARİKA FORMU SÜRÜYOR'

Maç sonrası Kerem Aktürkoğlu için Portekiz medyasında yapılan yorumlar ise şöyle:

A Bola: "Kerem Aktürkoğlu yine gol attı. Aktürkoğlu, 10 yıl sonra Benfica'daki ilk dört maçında üç ve daha fazla gol atan ilk yeni transfer oldu. Benfica'da en son 2014 yılında Valencia'dan transfer edilen Jonas bunu başarmıştı."

Record: "Kerem Aktürkoğlu'nun Jonas ritmindeki soğukkanlılığı. Türk futbolcu güçlü bir başlangıç yaptı ve teknik direktör Bruno Lage'nin takımında öne çıktı."

O Jogo: "Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da harika formunu sürdürüyor ve Gil Vicente'ye karşı yeni takımındaki üçüncü golünü atarak maçın (2-1) dönüm noktası oldu."

Bola Na Rede: "Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle geri dönüş yaptı. Aktürkoğlu kafa vuruşuyla attığı golle Luz Stadı'nda Kartallar'ın geri dönüşünü sağladı."

Notícias ao Minuto: "Kerem Aktürkoğlu yine gol attı ve 1-0 yenik duruma düşen Benfica'nın geri dönüşü tamamlandı. Otamendi'nin kafa vuruşuyla attığı golün ardından Aktürkoğlu da kafa vuruşuyla Kartal'ı 2-1 öne geçirdi ve böylece üç maçta üçüncü golünü kaydetti."

Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla 3'ü Porteki Ligi, 1'i ise Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 4 maça çıktı. Bu maçlarda 3 gol atan Kerem, 2 kez de asist yaptı.