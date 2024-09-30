Kerem Aktürkoğlu'nun gol sevinci Avrupa'ya yayılıyor: 'İlham için teşekkürler'
Servette forması giyen Derecek Kutesa, Lausanne maçında attığı golden sonra Kerem Aktürkoğlu sevinci yaptı. Kutesa daha sonra golü Instragram'dan paylaşarak Kerem'i etiketledi ve 'İlham için teşekkürler' yazdı. Milli futbolcu da paylaşıma "Futbolda hepimize yetecek kadar sihir var dostum" cevabını verdi.
Kerem Aktürkoğlu'nun Harry Potter sevinci Avrupa geneline yayılmaya başladı.
Servette'in Lausanne'yi 1-0 mağlup ettiği maçın tek golünü atan Dereck Kutesa, sevincini Kerem Aktürkoğlu gibi yaşadı. Kutesa, daha sonra sevincini Instagram'da paylaşarak Kerem'i etiketledi ve 'İlham için teşekkürler' yazdı.
???????????????????????? ??— Servette FC (@ServetteFC) September 29, 2024
Le 5?ème but de @DereckKutesa qui offre la victoire au Servette FC face au @lausanne_sport ??
?? Le résumé complet ?? https://t.co/7r26B2xWUa#NotreVilleNotreClub pic.twitter.com/Cc6DQaVG6w
Kerem Aktürkoğlu, Kutesa'ya cevap olarak "Futbolda hepimize yetecek kadar sihir var dostum. Gol için tebrik ederim" dedi.
Etiketler: #kerem aktürkoğlu #Dereck Kutesa #Servette
Spor Haberleri
- Kayserispor-Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu
- Kerem Aktürkoğlu'nun sevinci Avrupa'ya yayılıyor
- Süper Lig'de forma giyen 3 Boşnak futbolcuya milli davet
- Serie A'nın eski yıldızı, otel odasında ölü bulundu
- Ronaldo bir ilki başarmak istiyor!
- Altay'ın geleceğini tehlikeye sokabilir!
- Erik ten Hag'ın kaderi Mourinho'nun elinde
- O merkezin ismine tepki...
- Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması
- Japonya erken genel seçime gidiyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Devlet diyenler devleti yedi!
- Tek bir lokması bile karaciğer kanseri yapabiliyor
- İstanbul'un en ucuz ve en pahalı ilçesi belli oldu
- Narin cinayetinde 'Şahin Göz' ayrıntısı
- ‘Adams iddianamesi’nde adı geçenler için çağrı
- Erden Timur, Cumhuriyet'e konuştu
- Ankara'da yürüyen merdivenlere sabotaj
- Bu balı gördüğünüz an reyondan uzaklaşın!
- 'Nasrallah'ın konumunu İranlı ajan bildirdi'
- Beyrut'ta düzenlenen saldırıda öldüler...