Kerem Aktürkoğlu'nun gol sevinci Avrupa'ya yayılıyor: 'İlham için teşekkürler'

Servette forması giyen Derecek Kutesa, Lausanne maçında attığı golden sonra Kerem Aktürkoğlu sevinci yaptı. Kutesa daha sonra golü Instragram'dan paylaşarak Kerem'i etiketledi ve 'İlham için teşekkürler' yazdı. Milli futbolcu da paylaşıma "Futbolda hepimize yetecek kadar sihir var dostum" cevabını verdi.

Kerem Aktürkoğlu'nun gol sevinci Avrupa'ya yayılıyor: 'İlham için teşekkürler'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.09.2024 - 16:07

Kerem Aktürkoğlu'nun Harry Potter sevinci Avrupa geneline yayılmaya başladı.

Servette'in Lausanne'yi 1-0 mağlup ettiği maçın tek golünü atan Dereck Kutesa, sevincini Kerem Aktürkoğlu gibi yaşadı. Kutesa, daha sonra sevincini Instagram'da paylaşarak Kerem'i etiketledi ve 'İlham için teşekkürler' yazdı.

 

Kerem Aktürkoğlu, Kutesa'ya cevap olarak "Futbolda hepimize yetecek kadar sihir var dostum. Gol için tebrik ederim" dedi.


Etiketler: #kerem aktürkoğlu #Dereck Kutesa #Servette

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