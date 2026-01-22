Atletico Madrid maçının ardından... Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri açıklandı

Galatasaray, sahasında Atletico Madrid'le 1-1 berabere kalarak, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 için play-off turu oynama ihtimalini yüzde 99'a yükseltti.
Football Meets Data, Galatasaray'ın play-off turunda karşılaşabileceği en muhtemel rakipleri duyurdu.
İşte Galatasaray'ın rakibi olabilecek takımlar ve eşleşme ihtimalleri:
10 - Tottenham (Yüzde 5)
9- Atletico Madrid (Yüzde 5)
8- PSG (Yüzde 6)
7- Chelsea (Yüzde 8)
6- Juventus (Yüzde 9)
5- Sporting (Yüzde 9)
4- Dortmund (Yüzde 10)
3- Atalanta (Yüzde 11)
2- Inter (Yüzde 12)
1- Newcastle (Yüzde 15)