İspanyol basınında gündem Galatasaray-Atletico Madrid maçı: 'Türk cehenneminde sıkışıp kaldı'

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde konuk ettiği Atletico Madrid'le 1-1 berabere kalması İspanyol basınında manşetleri süsledi.

Ülkede yayın yapan gazeteler, kritik karşılaşmayı böyle gördü:

Larazon: Atletico Madrid, Galatasaray ile berabere kalarak durumunu daha da karmaşık hale getirdi.

AS: Giuliano, Atletico'ya erken bir üstünlük sağladı ancak Llorente'nin kendi kalesine attığı gol, üç puanı almalarını engelledi. Oblak uzatma dakikalarında yaptığı kritik kurtarışla daha fazla hasarı önledi.

Elpais: Atletico'nun Galatasaray karşısında aldığı acı dolu beraberlik. Kırmızı-beyazlıların ilk sekize girebilmek için Bodo Glimt'i ezici bir şekilde yenmeleri ve diğer sonuçları da umut etmeleri gerektiği anlamına geliyor.

20minutos: Atletico Madrid'in Galatasaray karşısında aldığı puan kaybı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu umutlarını zorlaştırdı.

ABC: Atletico Madrid'in Türkiye'deki Şampiyonlar Ligi macerası endişe verici bir istikrarsızlıkla gölgelendi ve beraberlikle sonuçlandı. Bu sonuç onları Avrupa'nın en iyi sekiz takımı arasına girip giremeyecekleri veya play-off'lardan kaçınabilecekleri konusunda belirsizliğe düşürdü.

Elperiodico: Atletico Madrid'in Türkiye'deki serüveni hayal kırıklığıyla sona erdi ve son maç gününde ilk 8'e girme mücadelesi vermek zorunda kalacaklar.

Ok Diario: Atletico, Şampiyonlar Ligi'nde zor durumda kaldı.

Lavozdegalicia: Atletico, Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Şampiyonlar Ligi'nde son maç haftasında ilk 8'e girme mücadelesi verecek.

Ultimahora: Atletico Madrid İstanbul'da beklentilerin altında kaldı.

Sport: Atletico Türkiye'de kendi ayağına sıktı.

Onefootball: Atletico Madrid, Türk cehenneminde sıkışıp kaldı.

Marca: Atletico Madrid, İstanbul'da çok fazla fırsat yarattı ancak sadece birini değerlendirebildi ve Galatasaray ile berabere kalarak galibiyetten uzak bir maça imza attı. Bu beraberlik Llorente'nin kendi kalesine attığı gol nedeniyle üzücü oldu.

Mundo Deportivo: Simeone, Galatasaray maçı öncesi Atletico Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde son 2 maçta 4 puanla ilk 8'e giremeyeceğini iddia etmişti. Bu elde edebilecekleri en iyi sonuç ve Oblak'ın uzatma dakikalarında Galatasaray'ın golünü engelleyen mucizevi kurtarışı sayesinde bunu başardılar.