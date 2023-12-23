Atletico Madrid - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atletico Madrid, İspanya La Liga'nın 18. haftasında sahasında Sevilla ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18.15'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.12.2023 - 10:55
Atletico Madrid - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya La Liga'da 18. hafta heyecanı yaşanıyor.

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, sahasında Quique Flores'in ekibi Sevilla ile karşı karşıya gelecek.

ATLETİCO MADRİD - SEVİLLA MAÇI SAAT KAÇTA?

Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:15'te başlayacak.

ATLETİCO MADRİD - SEVİLLA MAÇI MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Cesar Grado'nun yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Atletico Madrid, ligde oynadığı son maçta sahasında Granada ile 3-3 berabere kalmıştı.  

Sevilla ise deplasmanda karşılaştığı Granada maçından 3-0'lık galibiyet  ile ayrılmıştı.


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