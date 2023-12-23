Atletico Madrid - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Atletico Madrid, İspanya La Liga'nın 18. haftasında sahasında Sevilla ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18.15'te başlayacak.
İspanya La Liga'da 18. hafta heyecanı yaşanıyor.
Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, sahasında Quique Flores'in ekibi Sevilla ile karşı karşıya gelecek.
ATLETİCO MADRİD - SEVİLLA MAÇI SAAT KAÇTA?
Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:15'te başlayacak.
ATLETİCO MADRİD - SEVİLLA MAÇI MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Cesar Grado'nun yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Atletico Madrid, ligde oynadığı son maçta sahasında Granada ile 3-3 berabere kalmıştı.
Sevilla ise deplasmanda karşılaştığı Granada maçından 3-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
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