Atletico Madrid için flaş iddia: Satılıyor!

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'in, ABD'deki Amerikan futbolu kulüplerinden Miami Dolphins'in sahibi Stephen Ross'a satılacağı iddia edildi.

AA
Yayınlanma: 11.12.2023 - 22:06
Atletico Madrid için flaş iddia: Satılıyor!
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İspanya'nın La Sexta televizyonu, Atletico Madrid kulübünün satışı için ABD'deki Amerikan futbolu kulüplerinden Miami Dolphins'in sahibi Stephen Ross ile görüşmelerin başladığını iddia etti.

La Sexta, Atletico Madrid kulübünün toplamda yüzde 65'i ile en büyük hissedarı olan Kulüp Başkanı Enrique Cerezo ile Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Miguel Angel Gil Marin'in hisselerini satacaklarını ve kulüp sahibinin el değiştireceğini ileri sürdü.

Haberde, Amerikan futbolu ligi NFL'de mücadele eden Miami Dolphins'in sahibi olan ve emlak sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Stephen Ross'un Atletico Madrid'i satın almak istediği, taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu bir şekilde başladığı duyuruldu.

Kırmızı-beyazlı kulübün satılacağına yönelik iddialar, özellikle Gil Marin kaynak gösterilerek son bir yıldır İspanyol basınında yer alıyordu.

DEĞERİ 2 MİLYAR 510 MİLYON AVRO 

İspanya'da 2022-2023 sezonunu 420 milyon Avro gelirle kapatan Atletico Madrid'in mevcut durumda 2 milyar 518 milyon Avro'luk bir değere sahip olduğu belirtiliyor.


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