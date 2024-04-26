Atletico Madrid'den kiralanmıştı: Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü kararı!
Fenerbahçe'nin, Atletico Madrid'den kiraladığı Çağlar Söyüncü'nün bonservisini almayacağı iddia edildi.
Fenerbahçe, devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Çağlar Söyüncü'nün geleceği için kararını verdi.
FENERBAHÇE SATIN ALMAYACAK
İspanyol basınından AS'ın haberine göre; Fenerbahçe, milli futbolcuyu bonservisi ile renklerine katmak için harekete geçmeyecek.
Haberde, Fenerbahçe'nin bu kararında Çağlar'ın sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansın yönetimi ve teknik heyeti etkileyememesinin etkili olduğu belirtildi.
ATLETICO KAMPA ALACAK
Bu gelişme üzerine Atletico Madrid, gelecek sezon yaz kampında Çağlar Söyüncü'yü kamp kadrosuna alıp durumunu değerlendirme kararı aldı.
Fenerbahçe formasıyla 11 resmi maça çıkan Çağlar Söyüncü, bu maçlarda 1 asist performansı gösterdi.
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