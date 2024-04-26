Fenerbahçe'den 2024 Paris açıklaması: 'Arma ortak, adı Fenerbahçe'

Fenerbahçe, 2024 Paris Olimpiyat Oyunlarına Türkiye adına şu ana kadar 13 sporcusunun kota aldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2024 - 15:48
Fenerbahçe'den 2024 Paris açıklaması: 'Arma ortak, adı Fenerbahçe'
Abone Ol google-news

Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubemizin sporcuları Lara Nalbantoğlu ile Deniz Çınar ikilisi 2024 Paris Olimpiyat Oyunlarına kota almaya hak kazandı. 

Sarı-lacivertliler, kulübün sosyal medyasından bir açıklama yaparak, Türkiye adına şu ana kadar 13 sporcu gönderme kotası kazandırıldığını açıkladı.

İşte Fenerbahçe'nin o açıklaması;

''1907'den beri amatör sporlara ve sporculara verdiği değer ve yaptığı yatırımlar ile Türk sporunun lokomotifi görevini gururla sürdüren Fenerbahçemizin sporcuları, ülkemizi gururla temsil etmeye,  arka arkaya olimpiyat kotaları almaya devam ediyor.

Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubemiz yelkende ülkemizin bayrak takımı, Türk yelkenciliğinin lokomotifi kimliğini sürdürüyor.

Fransa'da düzenlenen Last Chance Regatta yarışlarında 470 sınıfında Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubemizin sporcuları Lara Nalbantoğlu ile Deniz Çınar ikilisi 2024 Paris Olimpiyatlarına kota kazandı.

Bu kotayla birlikte 2024 Paris Olimpiyatlarına yelken branşında son 3 günde 6 kota kazanan Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubemiz, yelken milli takımının olimpiyat kadrosunun 8 sporcusundan 7'sini oluşturarak çok önemli bir başarıya imza attı ve Türk yelkencilik tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

13 sporcumuz olimpiyat kotası aldı

Sporun her dalında fark yaratan ve 'Dünyanın En Büyük Spor Kulübü' unvanını sporcusuna verdiği değerle de ispat eden Fenerbahçemizden boksta Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Busenaz Sürmeneli, Samet Gümüş; yüzmede Kuzey Tunçelli, atletizmde Ersu Şaşma, yelkende Yiğit Yalçın Çıtak, Merve Vatan, Derin Atakan, Alican Kaynar ile Beste Kaynakçı'nın ardından Lara Nalbantoğlu ve Deniz Çınar da olimpiyatlara gitmeye hak kazandı.

Dünyanın en büyük spor kulübü kimliğini gururla taşıyan Fenerbahçe olarak lokomotifi olma görevini üstlendiğimiz Türk sporunun başarılarını tüm dünyaya gösterecek, bayrağımızı dalgalandıracak sporcularımızı tebrik eder, başarılar dileriz.


fenerbahçe haberleri 2024 paris olimpiyat oyunları haberleri Kota haberleri

İlgili Haberler

Fenerbahçe Alagöz Holding, şampiyonluk yıldızını armasına işledi!

Fenerbahçe Alagöz Holding, şampiyonluk yıldızını armasına işledi!
Pancu kaleye geçti, Bilica kazdı: İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbilerinden ilginç notlar

Pancu kaleye geçti, Bilica kazdı: İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbilerinden ilginç notlar
Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimi yarın yapılacak

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimi yarın yapılacak
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Şenes Erzik: 'TFF ile UEFA ve FIFA'nın ilişkileri son derece sağlam'

Şenes Erzik: 'TFF ile UEFA ve FIFA'nın ilişkileri son derece sağlam'
Son dakika… Cezaevinde 37 kiloya düşen Nihal Candan hakkında sürpriz karar!

Son dakika… Cezaevinde 37 kiloya düşen Nihal Candan hakkında sürpriz karar!
Dilan Polat mahkemede gözyaşlarına boğuldu

Dilan Polat mahkemede gözyaşlarına boğuldu
Günlük burç yorumları: 27 Nisan 2024 Cumartesi Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 27 Nisan 2024 Cumartesi Balık burcu yorumu
Barış Alper Yılmaz'a Premier Lig kancası: Transfer rekoru kırabilir!

Barış Alper Yılmaz'a Premier Lig kancası: Transfer rekoru kırabilir!
Günlük burç yorumları: 27 Nisan 2024 Cumartesi Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 27 Nisan 2024 Cumartesi Kova burcu yorumu
Fenerbahçe Beko, Euroleague'de gümbür gümbür!

Fenerbahçe Beko, Euroleague'de gümbür gümbür!
Günlük burç yorumları: 27 Nisan 2024 Cumartesi Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 27 Nisan 2024 Cumartesi Yay burcu yorumu