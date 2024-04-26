Fenerbahçe'den 2024 Paris açıklaması: 'Arma ortak, adı Fenerbahçe'

Yayınlanma: 26.04.2024 - 15:48

Güncelleme: 26.04.2024 - 15:48

Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubemizin sporcuları Lara Nalbantoğlu ile Deniz Çınar ikilisi 2024 Paris Olimpiyat Oyunlarına kota almaya hak kazandı.

Sarı-lacivertliler, kulübün sosyal medyasından bir açıklama yaparak, Türkiye adına şu ana kadar 13 sporcu gönderme kotası kazandırıldığını açıkladı.

İşte Fenerbahçe'nin o açıklaması;

''1907'den beri amatör sporlara ve sporculara verdiği değer ve yaptığı yatırımlar ile Türk sporunun lokomotifi görevini gururla sürdüren Fenerbahçemizin sporcuları, ülkemizi gururla temsil etmeye, arka arkaya olimpiyat kotaları almaya devam ediyor.

Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubemiz yelkende ülkemizin bayrak takımı, Türk yelkenciliğinin lokomotifi kimliğini sürdürüyor.

Fransa'da düzenlenen Last Chance Regatta yarışlarında 470 sınıfında Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubemizin sporcuları Lara Nalbantoğlu ile Deniz Çınar ikilisi 2024 Paris Olimpiyatlarına kota kazandı.

Bu kotayla birlikte 2024 Paris Olimpiyatlarına yelken branşında son 3 günde 6 kota kazanan Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubemiz, yelken milli takımının olimpiyat kadrosunun 8 sporcusundan 7'sini oluşturarak çok önemli bir başarıya imza attı ve Türk yelkencilik tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

13 sporcumuz olimpiyat kotası aldı

Sporun her dalında fark yaratan ve 'Dünyanın En Büyük Spor Kulübü' unvanını sporcusuna verdiği değerle de ispat eden Fenerbahçemizden boksta Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Busenaz Sürmeneli, Samet Gümüş; yüzmede Kuzey Tunçelli, atletizmde Ersu Şaşma, yelkende Yiğit Yalçın Çıtak, Merve Vatan, Derin Atakan, Alican Kaynar ile Beste Kaynakçı'nın ardından Lara Nalbantoğlu ve Deniz Çınar da olimpiyatlara gitmeye hak kazandı.

Dünyanın en büyük spor kulübü kimliğini gururla taşıyan Fenerbahçe olarak lokomotifi olma görevini üstlendiğimiz Türk sporunun başarılarını tüm dünyaya gösterecek, bayrağımızı dalgalandıracak sporcularımızı tebrik eder, başarılar dileriz.