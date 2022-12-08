Atletico Madrid'den resmi açıklama geldi! 'Felix ayrılmak istiyor'
Atletico Madrid CEO'su Gil Marin, Joao Felix'le ilgili açıklamalarda bulundu.
Atletico Madrid CEO'su Gil Marin, Joao Felix'in takımdan ayrılabileceğini açıkladı.
Gil Marin yaptığı açıklamada Felix'i çok sevdiklerini ve takımda tutmak istediklerini ancak Portekizli oyuncunun ayrılmaya gönüllü olduğunu belirtti. Gil Marin açıklamasında, "Joao Felix dünya çapında bir oyuncu ancak teklif gelirse ayrılabilir. Bizimle kalmasını çok istesem de o öyle düşünmüyor. Teknik direktörle ilişkisi, aldığı süre ve performansı nedeniyle planı böyle. Artık ayrılacağını varsayabiliriz" sözlerini kullandı.
Joao Felix, bu sezon Atletico Madrid formasıyla 19 maçta boy gösterdi ve 4 gol 3 asistlik katkı sağladı.
23 yaşındaki oyuncu, 2019 yılında Benfica'dan Atletico Madrid'e 127 milyon euroya transfer olmuştu.
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