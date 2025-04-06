Atletico Madrid'in 3 maçlık hasreti sona erdi!

Yayınlanma: 06.04.2025 - 19:33

Güncelleme: 06.04.2025 - 19:33

İspanya La Liga'nın 30. haftasında Atletico Madrid, deplasmanda Sevilla'nın konuğu oldu.

Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Atletico Madrid 2-1 kazandı.

Karşılaşmada Atletico'ya galibiyeti getiren golleri 25. dakikada penaltıdan Julian Alvarez ve 90+3'de Pablo Barrios'tan geldi. Sevilla'nın tek golü ise 7. dakikada Lucien Agoume'den geldi.

3 MAÇLIK HASRETİ SONA ERDİ

Bu sonuçla birlikte ligde 3 maç aranın ardından kazanan Atletico Madrid 60 puan ile 3. sırada yer aldı. 3 maçtır yenilen Sevilla ise 36 puan ile 12. sırada yer aldı.

Ligde gelecek hafta Atletico Madrid, sahasında Real Valladolid'i ağırlayacak. Sevilla ise Valencia deplasmanına konuk olacak.