2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Atletico Madrid'in ikincilik inadı sürüyor!

İspanya La Liga'nın 37. haftasında Atletico Madrid sahasında Real Sociedad'ı 2-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 23:07
Atletico Madrid'in ikincilik inadı sürüyor!
Abone Ol google-news

İspanya La Liga'nın 37. haftasında Atletico Madrid, sahasında Real Sociedad'ı ağırladı.

Metropolitano'da oynanan karşılaşmayı Atletico Madrid 2-1 kazandı.

37. dakikada Antoine Griezmann'ın golüyle 1-0 öne geçen Atletico Madrid, 73. dakikada Molina'nın golüyle farkı ikiye çıkardı. Real Sociedad, 88 dakikada eski Trabzonsporlu Alexander Sörloth'un golüyle farkı bire indirse de başka gol bulamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. 

Bu sonuçla Atletico Madrid, 76 puana yükselerek ikincilik iddiasını sürdürdü. Real Sociedad ise Atletico Madrid'in hemen arkasında 68 puanla dördüncü sırada kaldı.


la liga atletico madrid real sociedad

En Çok Okunan Haberler