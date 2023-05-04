Atletico, Real Madrid'i geçerek ikinciliğe yükseldi
La Liga'nın 33. haftasında Atletico Madrid, sahasında Cadiz'i 5-1 yendi ve Real Madrid'i geçerek ligde 2. sıraya yükseldi
İspanya La Liga'nın 33. haftasında Atletico Madrid, sahasında Cadiz'i ağırladı.
Metropolitano'da oynanan karşılaşmayı Atletico Madrid 5-1'lik skorla kazanarak ligde 2. sıraya yükseldi.
Karşılaşmada Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 2 ve 27. dakikalarda Griezmann, 49'da Morata, 57'de penaltıdan Carrasco ile 73'te Molina kaydetti. Cadiz'in 72. dakikada Lozano ile bulduğu tek gol ise teselliden öteye gidemedi.
Bu sonucun ardından Atletico Madrid, ligde 69 puana yükselerek Real Madrid'i geçti ve ikinci sıraya yükseldi. Düşmeme mücadelesi veren Cadiz ise 35 puanda kaldı.
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