Attila Szalai'den İrfan Can Kahveci paylaşımı!

Macar oyuncu Attila Szalai, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'den eski takım arkadaşı İrfan Can Kahveci ile olan fotoğrafını paylaştı.

Attila Szalai'den İrfan Can Kahveci paylaşımı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.03.2025 - 19:10

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Attila Szalai, Macaristan ile Türkiye arasında oynanan maçın ardından bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda eski takım arkadaşı İrfan Can Kahveci ile sarıldığı bir fotoğrafı koyan Szalai, "Kardeşler" notuyla Türk futbolcuya olan sevgisini ifade etti.

HOFFENHEIM'A TRANSFER OLMUŞTU

Bonservisi Hoffenheim'de bulunan Szalai, sezon başında Belçika Pro Lig ekiplerinden Standard Liege'e kiralandı ve Belçika ekibinde 4 maçta forma giydi. 

2020-21 sezonunun devre arasında Güney Kıbrıs ekibi Apollo Limassol'dan 3.8 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Macar oyuncu, 2023-24 sezonunun yaz transfer döneminde Bundesliga ekibi Hoffenheim'a 12.3 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.


Etiketler: #Attila Szalai #irfan can kahveci #Macaristan #a milli futbol takımı

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