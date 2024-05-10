Augsburg - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Stuttgart, Almanya Bundesliga'nın 33. hafta karşılaşmasında deplasmanda Augsburg ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'da heyecan sürüyor.
Sebastian Hoeness yönetimindeki Stuttgart, deplasmanda Jess Thorup'un ekibi Augsburg ile karşı karşıya gelecek.
AUGSBURG - STUTTGART MAÇI SAAT KAÇTA?
WWK Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.
AUGSBURG - STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Patrick Ittrich'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Augsburg, ligde oynadığı son maçta Borussia Dortmund deplasmanından 5-1'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.
Stuttgart ise sahasında ağırladığı Bayern Münih'i 3-1 mağlup etmişti.
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