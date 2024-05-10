Augsburg - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Stuttgart, Almanya Bundesliga'nın 33. hafta karşılaşmasında deplasmanda Augsburg ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.05.2024 - 11:07
Augsburg - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Almanya Bundesliga'da heyecan sürüyor.

Sebastian Hoeness yönetimindeki Stuttgart, deplasmanda Jess Thorup'un ekibi Augsburg ile karşı karşıya gelecek.

AUGSBURG - STUTTGART MAÇI SAAT KAÇTA?

WWK Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.

AUGSBURG - STUTTGART  MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Patrick Ittrich'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Augsburg, ligde oynadığı son maçta Borussia Dortmund deplasmanından 5-1'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.

Stuttgart ise sahasında ağırladığı Bayern Münih'i 3-1 mağlup etmişti. 


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