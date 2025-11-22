Cumhuriyet Gazetesi Logo
Augsburg tek golle kazandı

Augsburg tek golle kazandı

22.11.2025 20:21:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Augsburg tek golle kazandı

Bundesliga'nın 11. haftasında Augsburg, Anton Kade'nin golüyle Hamburg'u 1-0 yenerken, milli oyuncu Mert Kömür 64 dakika sahada görev yaptı.

Almanya Bundesliga 11. hafta maçında Augsburg sahasında Hamburg'u ağırladı. WWK Arena'da oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Augsburg'a galibiyeti getiren golü 76. dakikada Anton Kade getirdi. Augsburg'da Keven Schlotterbeck 81. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Augsburg'da milli futbolcu Mert Kömür 64 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Augsburg 10 puana yükselirken, Hamburg 9 puanda kaldı. Ligin sonraki maçında Augsburg deplasmanda Hoffenheim ile karşılaşacak. Hamburg ise Stuttgart'ı ağırlayacak.

İlgili Konular: #Bundesliga #hamburg #Augsburg