Augsburg'dan Berisha kararı
Fenerbahçe'den kiralık olarak transfer edilen Mergim Berisha için Augsburg kararını verdi. Alman ekibi yıldız oyuncunun bonservisini alma hazırlığı yapıyor.
Sezon başında Fenerbahçe'den Mergim Berisha'yı kadrosuna katan Bundesliga ekibi Augsburg, Berisha için sarı-lacivertlilerin kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Augsburg, yıldız oyuncunun sözleşmesinde bulunan 4.5 milyon Euro'luk bonservis bedelini Fenerbahçe'ye ödemenin planlarını yapıyor.
Fenerbahçe'de 32 maçta 8 gol atan Berisha, Augsburg'da 19 maçta 8 gol atıp 4 asist yaptı.
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