Augsburg'dan Berisha kararı

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 13:39

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 14:03

Sezon başında Fenerbahçe'den Mergim Berisha'yı kadrosuna katan Bundesliga ekibi Augsburg, Berisha için sarı-lacivertlilerin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Augsburg, yıldız oyuncunun sözleşmesinde bulunan 4.5 milyon Euro'luk bonservis bedelini Fenerbahçe'ye ödemenin planlarını yapıyor.

Fenerbahçe'de 32 maçta 8 gol atan Berisha, Augsburg'da 19 maçta 8 gol atıp 4 asist yaptı.