Augsburg'dan Berisha kararı

Fenerbahçe'den kiralık olarak transfer edilen Mergim Berisha için Augsburg kararını verdi. Alman ekibi yıldız oyuncunun bonservisini alma hazırlığı yapıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 13:39
Augsburg'dan Berisha kararı
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Sezon başında Fenerbahçe'den Mergim Berisha'yı kadrosuna katan Bundesliga ekibi Augsburg, Berisha için sarı-lacivertlilerin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Augsburg, yıldız oyuncunun sözleşmesinde bulunan 4.5 milyon Euro'luk bonservis bedelini Fenerbahçe'ye ödemenin planlarını yapıyor.

Fenerbahçe'de 32 maçta 8 gol atan Berisha, Augsburg'da 19 maçta 8 gol atıp 4 asist yaptı.


fenerbahçe Mergim Berisha Augsburg

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