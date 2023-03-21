Sporcuları taşıyan midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı
Van’ın Gürpınar ilçesinde sporcuları taşıyan midibüsün kaygan zeminde kontrolden çıkması sonucu takla atmasıyla çok sayıda sporcu yaralandı.
Hakkari’den Van istikametine giden midibüs, Van- Hakkari karayolu üzerindeki Hoşap mevkiinde kaza yaptı.
Alparslan Endüstri Erkekler 1. Ligi'nde mücadele eden Hakkari Sportif Faaliyetler Kulübü voleybol takımını taşıyan midibüs, Gürpınar ilçesinin Hoşap mevkiinde kayganlaşan yoldan direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla attı.
Kazada çok sayıda sporcu yaralanırken, yaralılar bölgeye giden ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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