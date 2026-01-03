Forvet hattına takviye düşünen Beşiktaş, İsveç Ligi takımlarından Djugarden'da oynayan 21 yaşındaki hücumcu August Priske'yi gündeminde tutuyor. Peki, August Priske kimdir? August Priske kaç yaşında, nereli? Beşiktaş August Priske'yi mi transfer ediyor?

AUGUST PRISKE KİMDİR?

August Priske Flyger, 23 Mart 2004'te dünyaya geldi. Danimarkalı profesyonel futbolcu olup , Allsvenskan kulübü Djurgårdens IF'de forvet olarak oynamaktadır.

AUGUST PRISKE'NİN HAYATI VE KARİYERİ

Priske, Danimarka'da AC Horsens'te oynamaya başladı ve daha sonra FC Kopenhag'a gitti ve orada bir buçuk yıl oynadı. Ardından FC Midtjylland'a geçti.

Priske, Eylül 2021'de FC Midtjylland'dan PSV Eindhoven'a kiralık olarak gitti. 18 yaş altı takımında oynamaya başladı ve Ocak 2022'de Eerste Divisie'de Jong PSV formasıyla ilk profesyonel maçına çıktı ve Almere City'ye karşı 5-1'lik galibiyette ilk maçında gol attı. Priske, 2023-24 sezonu öncesinde Midtjylland'a geri döndü ve 6 Ağustos 2023'te Lyngby Boldklub'a karşı Danimarka Süper Ligi'ndeki ilk maçına çıktı.

Ağustos 2024'te Allsvenskan kulübü Djurgårdens IF Fotboll ile dört yıllık bir sözleşme imzaladı. Priske bu sezon 27 karşılaşmada rakip fileleri 18 kez sarsmayı başardı.