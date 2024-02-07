Aurelio De Laurentiis: 'Serie A yönetimi aptal'

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Serie A yönetiminin aldığı kararları çok şiddetli bir dille eleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.02.2024 - 19:23
Aurelio De Laurentiis: 'Serie A yönetimi aptal'
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İtalya Serie A yönetiminin aldığı kararla birlikte soyunma odalarına kameraların girmesine izin vereceğini açıklamıştı.

Bu kararın ardından Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis öfke dolu açıklamalarda bulundu.

Kameraların soyunma odasına girmesinin tamamen "aptalca" bir karar olduğunu söyleyen Laurentiis şu sözlerle açıklamalarını yaptı:

"Serie A tam bir felaket, tam iş bilmezlerin toplandığı bir yönetim. Oyuncuların test*sleri yarı içeride, yarı dışarıda, hepsi konsantreyken kameraların soyunma odasına girmesine neden izin veriyorsun ki? Ne satıyorsunuz, soyunma odasındaki kutsal anı mı?"


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