Austria Wien - Fenerbahçe maçı Avrupa basınında büyük ses getirdi

20 Ağustos 2022 Cumartesi, 16:14

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Avusturya temsilcisi Austria Wien'i deplasmanda 2-0 mağlup ederek rövanş öncesinde avantajı yakaladı. Bu galibiyet, dış basında da ses getirdi.

Portekiz basınından "Ojogo", "Adil bir zafer. Fenerbahçe daha iyi oynadı ve kazandı. Jesus adına önemli bir zafer. Takımıyla yoluna Avrupa'da devam edecek" yorumunu yaptı.

"BİZE GÖRE FAZLA GÜÇLÜ"

Avusturya basını ise, "Fenerbahçe fazla güçlü" başlığıyla, Austria Wien'e karşı temsilcimizin üstünlüğüne vurgu yaptı. "sport.orf.at" sitesi, "Austria Wien ligdeki kötü gidişatını Avrupa'ya da taşıdı. Kesinlikle Fenerbahçe'nin seviyesinde değillerdi. Bunu net olarak gördük" diye yazdı.

"derstandard.at", "Adil olmak gerekirse, Fenerbahçe arka üçlüsü mükemmel bir iş çıkardı. Forvet hattına adım attırmadılar. Austria Wien, haftaya Avusturya dışında ilk deplasman galibiyetini umuyor. Ama umut çok büyük olmamalı" satırlarına imza attı.

"SONRASINDAN KORKUYORLAR"

Krone.at sitesi, "Bu sefalete takımdaki yıldızlar da kötü performanslarıyla katkıda bulundu" incelemesini yaptı. "kurier.at", "Austria Wien, Fenerbahçe'ye yenildi ve sonrasından korkuyor. Rövanşta bizleri çok daha kötü bir tablo bekleyebilir" yorumunu yaptı.

"kleinezeitung. at", "Ülkemiz adına Avrupa Ligi'ne katılım çok uzak duruyor" diyerek özeleştiri yaptı. "austria.at" sitesi ise, "Austria Wien, Fenerbahçe'ye karşı yenilgiyi kabul etmek zorunda. Bu mağlubiyet için mazeret üretilemez. Çok kötüydüler" diyerek haberi okuyucularına duyurdu.