Austria Wien - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Austria Wien'in konuğu olacak. Austria Wien - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

cumhuriyet.com.tr
18 Ağustos 2022 Perşembe, 09:02
Austria Wien - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe yarın Austria Wien'in konuğu olacak. 

Jorge Jesus önderliğinde 3. ön eleme turunda Slovacko'yu eleyerek play-off turuna yükselen Fenerbahçe, grup aşaması öncesi son engelde Viyana'da Austria Wien ile karşılaşacak. 

AUSTRIA WIEN - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başkent Viyana'daki Viola Park'ta 18 Ağustos Perşembe günü (bugün) saat 22.00'de başlayacak müsabakayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek..

AUSTRIA WIEN - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Austria Wien - Fenerbahçe maçı D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve D-Smart GO'dan canlı yayımlanacak.


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