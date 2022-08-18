Austria Wien - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Austria Wien'in konuğu olacak. Austria Wien - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe yarın Austria Wien'in konuğu olacak.
Jorge Jesus önderliğinde 3. ön eleme turunda Slovacko'yu eleyerek play-off turuna yükselen Fenerbahçe, grup aşaması öncesi son engelde Viyana'da Austria Wien ile karşılaşacak.
AUSTRIA WIEN - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Başkent Viyana'daki Viola Park'ta 18 Ağustos Perşembe günü (bugün) saat 22.00'de başlayacak müsabakayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek..
AUSTRIA WIEN - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Austria Wien - Fenerbahçe maçı D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve D-Smart GO'dan canlı yayımlanacak.
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