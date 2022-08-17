Beşiktaş Kerem Atakan Kesgin için Sivasspor ile anlaştı!

Beşiktaş, Kerem Atakan Kesgin'in transferi için Demir Grup Sivasspor'la anlaşma sağladı.

cumhuriyet.com.tr
17 Ağustos 2022 Çarşamba, 18:08
Beşiktaş Kerem Atakan Kesgin için Sivasspor ile anlaştı!
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Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta Kerem Atakan Kesgin'in transferinde sona gelindi.

A Spor'un haberine göre;, Kerem Atakan Kesgin'in transferi için Sivasspor'la mali şartlarda 1.5 milyon euro karşılığı anlaşma sağlandığı ifade edildi.

Sivasspor'un 21 yaşındaki oyuncunun yerine takviye yaptıkan sonra resmi imzaların atılacağı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ'IN 8. TRANSFERİ OLACAK

Beşiktaş, transfer döneminde şu ana kadar Gedson Fernandes, Jackson Muleka, Emrecan Uzunhan, Romain Saiss, Cenk Tosun, Wout Weghorst ve Arthur Masuaku'yu kadrosuna katmıştı.


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