Beşiktaş Kerem Atakan Kesgin için Sivasspor ile anlaştı!
Beşiktaş, Kerem Atakan Kesgin'in transferi için Demir Grup Sivasspor'la anlaşma sağladı.
Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta Kerem Atakan Kesgin'in transferinde sona gelindi.
A Spor'un haberine göre;, Kerem Atakan Kesgin'in transferi için Sivasspor'la mali şartlarda 1.5 milyon euro karşılığı anlaşma sağlandığı ifade edildi.
Sivasspor'un 21 yaşındaki oyuncunun yerine takviye yaptıkan sonra resmi imzaların atılacağı ifade edildi.
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Beşiktaş, transfer döneminde şu ana kadar Gedson Fernandes, Jackson Muleka, Emrecan Uzunhan, Romain Saiss, Cenk Tosun, Wout Weghorst ve Arthur Masuaku'yu kadrosuna katmıştı.
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