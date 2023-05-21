Auxerre - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Paris Saint-Germain, Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 36. haftasında deplasmanda Auxerre ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
Fransa Ligue 1'de 36. hafta heyecanı yaşanıyor.
Christophe Galtier yönetimindeki Paris Saint-Germain, deplasmanda Christophe Pélissier'nin takımı Auxerre ile karşılaşacak.
AUXERRE - PSG MAÇI SAAT KAÇTA?
Abbé-Deschamps Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
AUXERRE - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Benoit Bastien'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Paris Saint-Germain ligde oynadığı son maçta, kendi evinde ağırladığı Ajaccio'yu 5-0 mağlup etmişti.
Auxerre ise Brest deplasmanından 1-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.
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