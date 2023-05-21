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Auxerre - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Paris Saint-Germain, Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 36. haftasında deplasmanda Auxerre ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.05.2023 - 11:11
Auxerre - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fransa Ligue 1'de 36. hafta heyecanı yaşanıyor.

Christophe Galtier yönetimindeki Paris Saint-Germain, deplasmanda Christophe Pélissier'nin takımı Auxerre ile karşılaşacak.

AUXERRE - PSG MAÇI SAAT KAÇTA?

Abbé-Deschamps Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

AUXERRE - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Benoit Bastien'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Paris Saint-Germain ligde oynadığı son maçta, kendi evinde ağırladığı Ajaccio'yu 5-0 mağlup etmişti.

Auxerre ise Brest deplasmanından 1-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.


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