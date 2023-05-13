Ligue 1'de Lens'ten 3 puanı 10 kişi ile aldı

Lens, Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 35. haftasında kendi sahasında ağırladığı Reims'i 2-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2023 - 10:31
Ligue 1'de Lens'ten 3 puanı 10 kişi ile aldı
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Fransa Ligue 1'in 35. haftasında Lens, sahasında Reims'i ağırladı.

Stade Bollaert-Delelis'te oynanan karşılaşmayı Lens 2-1 kazanarak bu sezonki başarılı performansını sürdürdü.

10 KİŞİ KALDI

19. dakikada Danso'nun kırmızı kartıyla sarsılan Lens, 23'te Balogun'un golüyle geri düştü. 40'ta Frankowski'nin penaltı golüyle eşitliği yakalayan Lens, 55'te kaptan Fofana'yla öne geçerek üç puanı almasını bildi.

Bu sonuçla Lens, 75 puana yükselerek Marsilya'nın 5 puan önünde ve maç fazlasıyla ikinciliğini sürdürdü. Reims ise 50 puanda kaldı.


Lens reims Fransa Ligue 1

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