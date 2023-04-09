Avcılar Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği'nden dayanışma etkinliği

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 15:31

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 15:31

Avcılar Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği tarafından organize edilen davete, BJK Asbaşkanı Emre Kocadağ, Yönetim Kurulu Üyeleri Bilgihan Cenk Sürmen, Ali Bayrak, Murat Kılıç, Umut Şenol, Futbol A.Ş. den Fırat Fidan, Elçin Kılıç ve önceki dönem Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Daltaban ile Avcılar Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği üyeleri katıldı.

Gecede açıklama yapan BJK Asbaşkanı Emre Kocadağ Beşiktaş'ın haklarını her yerde sonuna kadar arıyoruz bundan hiç şüphesiz olmasın dedi.

Ayrıca Yönetimin Kurulu Üyesi Murat Kılıç kulübün mali açıdan çok daha iyi yerlere geleceğini ifade etti.